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16:32, 10 февраля 2023Россия

17-летняя россиянка легла в больницу с аппендицитом и внезапно родила в туалете

Госпитализированная с аппендицитом 17-летняя жительница Ступино родила в туалете больницы

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

17-летняя жительница Ступино Московской области легла в больницу с подозрением на аппендицит и внезапно родила. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, россиянка не знала о своей беременности. С 21-летним отцом ребенка она познакомилась летом 2022 года, несколько месяцев состояла с ним в отношениях, после чего мужчина уехал от любовницы.

Беременность проходила без осложнений и даже без ярко выраженной интоксикации — лишь иногда девушку мучала изжога. Уже после того, как россиянку госпитализировали с подозрением на воспаление аппендикса, она отправилась в туалет и там неожиданно для себя родила.

Отмечается, что несмотря на то, что ребенок родился недоношенным — на три месяца раньше срока — он здоров, как и его мать. Претензий к отцу ни роженица, ни ее родные не имеют. Сейчас мужчина находится в зоне спецоперации.

Аналогичный случай ранее произошел в США. Там женщина обратилась в больницу с камнем в почках и внезапно родила ребенка.

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Марк Леонов
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