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14:29, 10 февраля 2023Ценности

Россиянкам назвали отталкивающую мужчин деталь женской внешности

Косметолог Екатерина Островская: неухоженные женские руки отталкивают мужчин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский косметолог-эстетист и исполнительный директор бренда по уходу за кожей и волосами LIFECODE Екатерина Островская назвала неухоженные руки деталью женской внешности, которая отталкивает мужчин. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 10 февраля.

По словам Островской, данная часть тела выдает возраст женщины по сухой и шершавой коже, отросшему маникюру и торчащим заусенцам. «Именно руки — одно из самых слабых мест женщины, ведь их не замаскируешь толстым слоем макияжа», — отметила она.

Островская рассказала, что шелушение возникает из-за частого контакта с водой и бытовыми средствами, воздействия ультрафиолета и перепадов температур.

Собеседница издания посоветовала мыть руки только теплой водой, в течение дня смазывать их увлажняющим кремом, в составе которого присутствуют масла и витамины, а также носить перчатки в холодное время года. «Раз в две недели делайте питательные маски для рук. Это послужит хорошей профилактикой против сухости кожи», — заключила Островская.

В декабре 2022 года Екатерина Островская перечислила способы сохранить прическу под шапкой зимой. По мнению специалиста, перепады температур и холодный воздух негативно влияют на состояние волос, провоцируя появление ломкости и сухости. Эксперт посоветовала россиянкам присмотреться к головным уборам из натуральных материалов, поскольку синтетические вызывают раздражение кожи головы и перхоть.

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Мария Винар
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