69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:36, 10 февраля 202369-я параллель

Путину показали шишки

Президенту Путину показали процесс обработки шишек на лесопилке в Архангельской области

Президенту России Владимиру Путину показали, как происходит процесс обработки шишек на Устьянском лесопромышленном комплексе в Архангельской области. Кадры с места публикует пресс-службу Кремля в Telegram-канале.

Глава государства прибыл в регион 10 февраля. Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки он посетит лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли.

Президент отметил, что потенциал роста в лесной отрасли есть, из-за санкций лесопроизводители столкнулись с вызовами, надо помочь бизнесу выстроить логистику. Также он заявил о необходимости выстроить стратегический вектор развития лесопромышленного комплекса и расширить использование биотоплива в ЖКХ.

Ранее в сети появились кадры с прибывшим в Архангельскую область спецбортом, который перевозит первых лиц государства.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
Названы любимые занятия самых счастливых россиян
17-летняя россиянка легла в больницу с аппендицитом и внезапно родила в туалете
В доме в центре Москвы рухнул потолок
Стало известно об условиях содержания Фургала в СИЗО
Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в районе одной из бухт
Китай уличил США в сокрытии правды о подрыве «Северных потоков»
В ДНР сообщили о закреплении бойцов «Вагнера» на севере Артемовска
В ДНР заявили о переброске Киевом подкрепления в Угледар
Британский генерал допустил потерю контроля Украиной Харькова и Запорожья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.