Путину показали шишки

Президенту Путину показали процесс обработки шишек на лесопилке в Архангельской области

Президенту России Владимиру Путину показали, как происходит процесс обработки шишек на Устьянском лесопромышленном комплексе в Архангельской области. Кадры с места публикует пресс-службу Кремля в Telegram-канале.

Глава государства прибыл в регион 10 февраля. Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки он посетит лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли.

Президент отметил, что потенциал роста в лесной отрасли есть, из-за санкций лесопроизводители столкнулись с вызовами, надо помочь бизнесу выстроить логистику. Также он заявил о необходимости выстроить стратегический вектор развития лесопромышленного комплекса и расширить использование биотоплива в ЖКХ.

Ранее в сети появились кадры с прибывшим в Архангельскую область спецбортом, который перевозит первых лиц государства.