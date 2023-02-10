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17:39, 10 февраля 2023Силовые структуры

Российского учителя физкультуры осудили на 8,5 года колонии за совращение детей

В Югре суд приговорил учителя физкультуры к 8,5 года колонии за совращение школьниц

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Югре суд приговорил учителя физкультуры нижневартовской школы к 8,5 года колонии строгого режима за совращение школьниц. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия»). Следствие и суд установили, что с сентября 2015-го по февраль 2020 года учитель неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении учениц. В основу обвинения легли девять судебных экспертиз и показания более 110 человек.

Фигуранта также лишили права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми.

Ранее сообщалось, что в Красноярске осудили военнослужащего на 12 лет колонии за развращение 10-летней девочки.

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Илона Палей
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