Силовые структуры
Российский офицер развратил в сети десятилетнюю девочку и получил 12 лет колонии
В Красноярске осудили на 12 лет колонии военнослужащего за развращение 10-летней девочки
В Красноярске суд приговорил к 12 годам лишения свободы офицера, домогавшегося десятилетней девочки. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает MK.RU.
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
По данным ведомства, в июне 2022 года военнослужащий познакомился с маленькой потерпевшей в социальной сети во «ВКонтакте». Он общался с ней на интимные темы, развращал и совершал иные действия сексуального характера.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге учителя информатики задержали за совращение школьницы.