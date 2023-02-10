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16:09, 10 февраля 2023Россия

Стало известно состояние изрезанной в Химках школьницы

Омбудсмен Мишонова: подвергшуюся нападению школьницу из Химок перевели в обычную палату

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пострадавшая при нападении сверстницы школьница из подмосковных Химок идет на поправку. О состоянии пятиклассницы рассказала «Подъему» детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Стало известно, что подвергшуюся нападению школьницу перевели в обычную палату. «Раны постепенно заживают, будем надеяться, что не потребуется пластическая хирургия, потому что очень много ран на лице, и девочка за это переживает», — сказала Мишонова.

С девочкой, изрезавшей свою одноклассницу, работают правоохранители, отметила она. Ее мать заверила, что в их семье все хорошо.

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7 февраля в Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу. Девочка нанесла другому ребенку более 20 ударов в голову и грудь. Нож школьница принесла с собой из дома.

Российские школьники часто становятся жертвами буллинга со стороны сверстников. 7 февраля на территории одной из челябинских школ произошла драка учеников, вооруженных молотками. 8 февраля в редакцию «Ленты.ру» поступила видеозапись издевательств, сделанная в одной из школ города Неман Калининградской области. После публикации председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить сотрудников образовательного учреждения.

Учителя также проявляют агрессию в отношении детей. Так, в Самарской области педагог заставлял учеников есть бумагу во время урока, а в Хабаровском крае учительница назвала детей жертвами аборта.

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Алан Босиков
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