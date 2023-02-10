Песков пообещал помочь пострадавшей от землетрясения Сирии

Песков заявил, что Россия продолжит помогать пострадавшей от землетрясения Сирии

Москва будет и дальше оказывать помощь Сирии, пострадавшей от землетрясения, пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Естественно контакты осуществляются постоянно, в рамках этих контактов сирийское руководство дает информацию о своих потребностях, все они очень оперативно рассматриваются и по мере возможностей, конечно, помощь будет продолжаться», — заявил он.