Власти захотели установить нормативы по российским товарам в магазинах

Минпромторг предложил установить нормативы по доле российской продукции в магазинах

Власти России предлагают установить определенные нормативы по доле местной продукции в магазинах, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Его цитирует «Интерфакс».

«Наша инициатива — ввести обязанность российского ретейла иметь на полках отечественные товары в определенном количестве», — сказал замминистра.

При этом ведомство хочет установить критерии для отбора — помимо производства товаров на территории страны, речь идет о принадлежности производственных мощностей и товарных знаков российским гражданам. Решение, по мнению Евтухова, должно позволить избежать поддержки «псевдороссийских товаров, прибыль от которых уходит за рубеж».

С 2022 года российский рынок сталкивается с уходом иностранных брендов, продукцию части из них одновременно продолжают ввозить в рамках программы параллельного импорта, также курируемой Минпромторгом. По соответствующим схемам ввозятся в том числе и потребительские товары, такие как алкоголь: его поставки стартовали в конце прошлого года.