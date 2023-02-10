За результатами диверсии на «Северном потоке» наблюдал американский «разведчик»

Flightradar24: за результатами взрыва «Северного потока» наблюдал самолет-разведчик США

За последствиями диверсии на газопроводе «Северный поток» следил американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Отмечается, что самолет прибыл в район происшествия спустя час после аварии. Согласно записи Flightradar24, он прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. Затем «разведчик» заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.

Потом он вернулся обратно к острову и около 04:45 по летнему европейскому времени совершил полный круг над районом взрыва, начав снижение. Самолет сделал разворот направо и ушел в сторону от места происшествия, после чего постепенно снизился с высоты в 7300 метров до 2200 метров, пропав затем с радара, выключив транспондер.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, этот полет подтверждает версию американского журналиста Сеймура Херша, опубликовавшего статью о причастности Вашингтона к взрывам на газопроводах. Он отметил, что P-8A Poseidon в районе теракта зафиксировал выход потоков газа из разрушенного «Северного потока» и провел мониторинг района, чтобы определить, находятся ли поблизости корабли и подлодки, которые могли бы быть свидетелями произошедшего.

8 февраля Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны, для установки бомб использовались подлодки.