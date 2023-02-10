Описаны последствия прекращения поставок вооружения Украине из США

Депутат Швыткин допустил сокращение потенциала ВСУ при прекращении поддержки США

Отказ США от военной и финансовой поддержки Украины в конфликте с Россией приведет к сокращению потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ), что потенциально могло бы подтолкнуть руководство Киева к началу мирных переговоров. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Сегодня США и страны блока НАТО активно поддерживают ВСУ в борьбе с нашей страной, они являются прямыми соучастниками военных преступлений в отношении военнослужащих и гражданских лиц. Поставки вооружений, безусловно, играют здесь значительную роль, тем более, что речь идет уже о дальнобойных видах», — сказал Швыткин.

Он допустил, что прекращение поставок позитивно повлияет на деэскалацию и позволит подтолкнуть власть Украины к конструктивному завершению конфликта.

«Хотелось бы подчеркнуть, что поставки Россию не пугают. Потенциал наших вооружений большой, чему свидетельствует начало наступательных действий, — сказал депутат. — Если США прекратят поддержку Украины, конфликт, конечно, не прекратится, ведь есть же еще страны Европы. Но потенциал ВСУ, однозначно, уменьшится».

Члены Республиканской партии в США выступили против военной и финансовой помощи Украине от Вашингтона, передает Newsweek.

Конгрессмен Мэтт Гетц представил «Резолюцию об усталости от Украины», в которой он и еще 10 соавторов призвали США прекратить поставки оружия и финансовую поддержку Киева, а также прийти к мирному соглашению.