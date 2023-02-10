Испания потеряла миллионы евро на строительстве неподходящих по размеру поездов

В Испании потратили 258 миллионов евро на строительство неподходящих по размеру поездов

В Испании потратили миллионы евро на строительство поездов, превышающих по размеру предназначенные для их проезда туннели. Об этом сообщает The Telegraph.

Для реализации проекта по замене старых пригородных поездов на новые было выделено 258 миллионов евро на 31 состав, который должен был совершать маршруты по испанским регионам Астурия и Кантабрия. Конструкции поездов были разработаны специально для узкоколейных железных дорог (менее 1435 миллиметров), однако в результате они оказались слишком большими для того, чтобы проходить по предназначенным для них туннелям. Из-за допущенной ошибки деньги были потеряны, сроки завершения проекта сдвинулись с 2023 года до как минимум 2026-го, а руководитель технической инспекции железнодорожной компании Adif и менеджер парка подвижного состава Национальной сети железных дорог Испании (Renfe) были уволены.

«При запуске проекта предполагается, что ответственная компания знает, что она должна будет предоставить потребителю. Если это поезд, они должны знать ширину колес и то, может ли поезд проехать по туннелю», — возмутился глава провинции Кантабрия Мигель Анхель Ревилья. Он потребовал объяснить, почему проблема с неподходящими по размеру поездами вскрылась лишь спустя два года с момента заключения контракта. Ранее Ревилья длительное время жаловался на то, что транспортная инфраструктура в регионе оставляет желать лучшего, так как местные поезда «относятся к эпохе Дикого Запада».

Обе компании отказались признать свою ответственность за случившееся. В Renfe заявили, что они не занимаются измерением туннелей, а все технические характеристики были взяты из «официальных» результатов измерений путей и туннелей, предоставленных компанией Adif, — однако оказалось, что те не соответствуют действительности. В Adif парировали, что они не виноваты в ошибках, связанных с особенностями контракта со стороны Renfe.

Председатель правительства Изабель Родригес заявила, что ошибка, приведшая к задержке сроков проекта, была неприемлемой, и добавила, что внутреннее расследование по факту происшествия уже началось. Министр транспорта страны Ракель Санчес признала допущенные просчеты и пообещала, что все виновные в происшествии будут уволены. Теперь поезда должны будут перепроектировать так, чтобы они могли безопасно проходить через туннели по намеченным маршрутам.