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12:14, 10 февраля 2023Мир

Опубликованы спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции

Фото: Maxar Technologies

Компания из США Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции. Об этом пишет РБК.

На кадрах видна разрушенная взлетно-посадочная линия аэропорта города Хатай, развалины жилых домов в Антакье, а также поврежденные зернохранилища в Кырыкхане и Нурдагы.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.

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6 февраля 2023

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. В Турции объявлен траур до 12 февраля.

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Глеб Бажуткин
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