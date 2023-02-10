Опубликованы спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции

Компания из США Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий землетрясения в Турции. Об этом пишет РБК.

На кадрах видна разрушенная взлетно-посадочная линия аэропорта города Хатай, развалины жилых домов в Антакье, а также поврежденные зернохранилища в Кырыкхане и Нурдагы.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. В Турции объявлен траур до 12 февраля.