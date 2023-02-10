Швейцария не разрешила Испании реэкспортировать свое оружие на Украину

Берн отклонил запрос Испании о передаче Киеву зенитных орудий швейцарского производства

Официальный Берн не разрешил Испании передать Киеву зенитные орудия швейцарского производства в связи с политикой нейтралитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO).

«Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-миллиметровых зенитных орудий швейцарского производства», — заявил пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш. Он напомнил, что при реэскпорте оружия из Швейцарии государства подписывают документ о недопустимости отправки техники в третьи страны.

Ранее постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что Берн готов стать посредником для урегулирования конфликта на Украине. Постпред напомнила о важности движения к мирным и справедливым решениям по украинскому конфликту.