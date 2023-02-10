На Украине начались обыски в таможенной службе

ГБР: в центральном аппарате и региональных отделениях таможни Украины начались обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в центральном аппарате и восьми региональных отделениях таможенной службы республики. Об этом сообщает ГБР в Telegram.

«ГБР и СБУ во взаимодействии с офисом Генерального прокурора проводят сегодня масштабную спецоперацию. Сейчас начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы», — сказано в сообщении. Уточняется, что следственные мероприятия проходят в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных отделениях таможни.

По информации ГБР, каждый месяц теневые сделки приносили убытки госбюджету в размере до десяти миллиардов гривен (около 270 миллионов долларов). Ведомство отмечает: «Это — треть от того, что должно было бы собирать учреждение в течение месяца, то есть, каждая третья гривна с таможенных пошлин шла в карманы коррупционеров». По версии следствия, примерно 50 субъектов хозяйственной деятельности помогали таможенникам реализовывать теневые схемы.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что масштабные обыски, прошедшие в стране 1 февраля, проводились по заданию президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, подобным решением глава государства наносит «глобальный удар по внутреннему врагу».