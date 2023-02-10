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16:47, 10 февраля 2023Ценности

Появление Карла III в дырявых носках отказались считать нарушением этикета

Эксперт по этикету Холгова назвала казусом появление Карла III в дырявых носках

Фото: Justin Tallis / Pool / Reuters

Появление короля Великобритании Карла III в дырявых носках является казусом, который может произойти с каждым, а не нарушением этикета, заявила в беседе с «Лентой.ру» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Это просто недоразумение, человек надел носки, но не заметил на них дырки, либо в процессе ношения что-то порвалось, и, когда пришлось разуться, мир увидел то, что увидел. Я не возьмусь критиковать Карла III, потому что мы не можем говорить, что человек постоянно ходит в дырявых носках. Это именно казус. Поскольку человек на виду, это и стало достоянием общественности», — объяснила специалист.

Холгова также напомнила об аналогичной ситуации, которая произошла с матерью Карла III Елизаветой II.

«Такая же ситуация произошла с Елизаветой II много лет назад, она была в колготках или чулках, и капрон поехал. Папарацци и журналисты тоже это запечатлели», — сказала эксперт.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на неопрятный вид Карла III во время посещения одной из лондонских мечетей. На кадрах, опубликованных в СМИ видно, что после того, как монарху предложили снять обувь, носки короля оказались дырявыми.

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Кирилл Садовский
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