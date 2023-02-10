Срывающий строительные леса штормовой ветер в Петербурге показали на видео

В Петербурге штормовой ветер сорвал строительные леса и снес остановку

На Санкт-Петербург обрушилась непогода: в городе снегопад и порывы ветра до 18 метров в секунду. Кадры с места публикует RT в своем Telegram-канале.

Штормовой ветер снес часть строительных лесов на Малом проспекте Петроградской стороны, а в Мурино — опрокинул остановку, пишет 78.ru. Из-за плохих погодных условий начались массовые ДТП. В местных пабликах выкладывают кадры с крупным авариями на Новоприозерском шоссе и в других частях Петербурга.

В МЧС предупредили, что возможен подъем уровня воды, поэтому выходить на лед опасно. Несмотря на предупреждение, местные рыбаки все равно отправились на Финский залив, откуда их пришлось снимать спасателям.

11 января на трассе при въезде в город Ставрополь штормовой ветер снес грузовой автомобиль.

