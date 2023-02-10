В Госдуме пригрозили США трибуналом за передачу Киеву координат целей для ударов

Водолацкий заявил, что США грозит трибунал за передачу Киеву координат целей для ударов

США грозит международный трибунал за передачу Киеву координат целей для ракетных ударов по России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его слова приводят «Известия».

Таким образом депутат прокомментировал материал газеты The Washington Post, которая со ссылкой на американских и украинских высокопоставленных чиновников написала, что Вашингтон корректирует удары военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня HIMARS по позициям российской армии.

Водолацкий счел, что США занимаются беспределом. «Имея огромное количество военных спутников, США передают координаты объектов, в том числе гражданских, для того, чтобы посеять панику у людей, которые выразили свое волеизъявление на референдумах. Сегодня те, кто передает координаты, — это убийцы», — сказал он.

9 февраля российский дипломат Алексей Полищук назвал страны НАТО стороной конфликта из-за помощи Украине. Кроме того, он напомнил, что фактическое участие в боевых действиях стран альянса против России подтвердила министр иностранных дел Германии.