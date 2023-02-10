Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 10 февраля 2023Россия

В Госдуме пригрозили США трибуналом за передачу Киеву координат целей для ударов

Водолацкий заявил, что США грозит трибунал за передачу Киеву координат целей для ударов
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий. Фото: Максим Захаров / РИА Новости

США грозит международный трибунал за передачу Киеву координат целей для ракетных ударов по России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его слова приводят «Известия».

Таким образом депутат прокомментировал материал газеты The Washington Post, которая со ссылкой на американских и украинских высокопоставленных чиновников написала, что Вашингтон корректирует удары военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня HIMARS по позициям российской армии.

Водолацкий счел, что США занимаются беспределом. «Имея огромное количество военных спутников, США передают координаты объектов, в том числе гражданских, для того, чтобы посеять панику у людей, которые выразили свое волеизъявление на референдумах. Сегодня те, кто передает координаты, — это убийцы», — сказал он.

9 февраля российский дипломат Алексей Полищук назвал страны НАТО стороной конфликта из-за помощи Украине. Кроме того, он напомнил, что фактическое участие в боевых действиях стран альянса против России подтвердила министр иностранных дел Германии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
Названы любимые занятия самых счастливых россиян
17-летняя россиянка легла в больницу с аппендицитом и внезапно родила в туалете
В доме в центре Москвы рухнул потолок
Стало известно об условиях содержания Фургала в СИЗО
Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в районе одной из бухт
Китай уличил США в сокрытии правды о подрыве «Северных потоков»
В ДНР сообщили о закреплении бойцов «Вагнера» на севере Артемовска
В ДНР заявили о переброске Киевом подкрепления в Угледар
Британский генерал допустил потерю контроля Украиной Харькова и Запорожья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.