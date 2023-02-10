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09:56, 10 февраля 2023Интернет и СМИ

Известная телеведущая рассказала о неожиданном случае во время первого эфира

Телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что ненадолго забыла текст во время первого эфира

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Известная телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк рассказала о неожиданном случае, который произошел с ней во время первого выхода в эфир. В разговоре с «Вечерней Москвой» она вспомнила, как ненадолго забыла текст и сильно испугалась.

По словам Вовк, впервые она появилась на телевидении в качестве ведущей передачи «Музыкальный киоск». Она уточнила, что временно заменяла автора и постоянную ведущую программы Элеонору Беляеву. «Передача была очень смотрибельная, как мы тогда говорили. Шла по воскресеньям с утра, и вся страна смотрела», — рассказала артистка.

Редакторы программы принесли Вовк 15 листов текста, однако она не захотела с них читать. «У меня была близорукость, и я должна была или очки надеть, или близко к лицу эти листочки подносить, чтобы текст разглядеть», — пояснила ведущая. В итоге она решила выучить текст наизусть и воспроизвести его в эфире.

Когда Вовк была в кадре, то в какой-то момент забыла, что должна говорить дальше, и сильно испугалась. «Господь, увидев мой страх безумный, помог. Ровно секунду длилась заминка, а потом я продолжила говорить», — вспомнила она. Артистка добавила, что в итоге подружилась с редакторами «Музыкального киоска» и еще долгое время, когда Беляева уходила в отпуск, замещала ее.

Ранее Вовк назвала причину, по которой она развелась со вторым мужем — чешским художником Индржихом Гетцем. По словам телеведущей, ее отношения с супругом испортились из-за расстояния.

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Олег Давыдов
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