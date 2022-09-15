Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Известная телеведущая назвала причину развода со вторым мужем

Телеведущая Ангелина Вовк назвала расстояние причиной развода со вторым мужем Гетцем
Ангелина Вовк

Ангелина Вовк. Фото: Анатолий Ломохов / Russian Look / Globallookpress.com

Известная телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк назвала причину, по которой она развелась со вторым мужем — чешским художником Индржихом Гетцем. Подробности она раскрыла в ходе «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио». Запись эфира доступна на YouTube.

Вовк рассказала, что прожила с вторым супругом в браке 13 лет. По словам телеведущей, в итоге ее отношения с мужем испортились из-за расстояния. «В силу определенных причин я не могла уехать в Чехию. Он в силу своих определенных причин не хотел переезжать в страну (СССР — прим. «Ленты.ру»)», — отметила она.

Телеведущая предположила, что если бы они с партнером жили вместе, то смогли бы найти общий язык. Вовк добавила, что они с супругом были очень близки по духу.

Ранее Вовк раскрыла свое отношение к материнству. Она назвала счастьем отсутствие у нее детей. Своими внучками знаменитость считает крестниц Ангелину и Анну.

Вовк была замужем два раза. Первым супругом телеведущей был актер и диктор Геннадий Чертов. Они прожили вместе 16 лет. Со вторым супругом — Индржихом Гетцем — она состояла в браке с 1982 по 1995 год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о взятии под контроль Майорска
Тело пропавшего год назад российского пенсионера нашли на свалке
Российский уголовник влез в окно и надругался над хозяйкой дома
В Европе заявили о нежелании поддерживать Украину
Полиция поймала убившего двоих соседей россиянина
Названо условие снижения цен на авто в России
Жительница Британии рассказала об отношении населения к Карлу III
Приграничные с Украиной регионы попросили у властей миллиарды рублей
В Подмосковье в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека
Эксперт по домоводству перечислила занимающие по 10 минут методы уборки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.