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23:16, 10 февраля 2023Бывший СССР

В Николаевской области Украины произошел взрыв

«Страна.ua» сообщила о взрыве в Николаевской области на юге Украины

Фото: Reuters

Взрыв произошел в Николаевской области на юге Украины вечером в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

До этого в регионе была объявлена тревога. Глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что над городом были сбиты три дрона.

Ранее 10 февраля в Киеве прозвучал взрыв. Отмечалось, что он был плановым. Помимо столицы Украины, взрывы также прозвучали в нескольких регионах республики.

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Марина Совина
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