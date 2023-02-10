В Николаевской области Украины произошел взрыв

«Страна.ua» сообщила о взрыве в Николаевской области на юге Украины

Взрыв произошел в Николаевской области на юге Украины вечером в пятницу, 10 февраля. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

До этого в регионе была объявлена тревога. Глава областной военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что над городом были сбиты три дрона.

Ранее 10 февраля в Киеве прозвучал взрыв. Отмечалось, что он был плановым. Помимо столицы Украины, взрывы также прозвучали в нескольких регионах республики.