В России захотели вдвое увеличить максимальный срок за уклонение от призыва
Депутаты законодательного собрания Пензенской области большинством голосов приняли проект изменений в УК России об ужесточении наказания за уклонение от призыва. Об одобрении соответствующего предложения сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проект изменений в статью 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») предусматривает увеличение максимального размера санкции в виде лишения свободы до четырех лет. Действующая редакция кодекса ограничивает максимальный срок лишения свободы двумя годами.
Ответственность за совершение преступления, предусмотренного указанной статьей, наступает при неявке по повестке или к месту сбора для отправки в часть без уважительной причины, напомнили в пресс-службе заксобрания.
По мнению авторов документа, изменения позволят повысить ответственность граждан.
Призыв на военную службу осуществляется в России дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Осенний призыв 2022 года стартовал 1 ноября на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. С 21 сентября по 28 октября 2022 года в России была проведена частичная мобилизация.