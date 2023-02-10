В России захотели вдвое увеличить максимальный срок за уклонение от призыва

Пензенские депутаты предложили лишать свободы уклонистов от призыва на срок до четырех лет

Депутаты законодательного собрания Пензенской области большинством голосов приняли проект изменений в УК России об ужесточении наказания за уклонение от призыва. Об одобрении соответствующего предложения сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проект изменений в статью 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») предусматривает увеличение максимального размера санкции в виде лишения свободы до четырех лет. Действующая редакция кодекса ограничивает максимальный срок лишения свободы двумя годами.

Ответственность за совершение преступления, предусмотренного указанной статьей, наступает при неявке по повестке или к месту сбора для отправки в часть без уважительной причины, напомнили в пресс-службе заксобрания.

По мнению авторов документа, изменения позволят повысить ответственность граждан.

Призыв на военную службу осуществляется в России дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Осенний призыв 2022 года стартовал 1 ноября на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. С 21 сентября по 28 октября 2022 года в России была проведена частичная мобилизация.

