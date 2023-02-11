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15:08, 11 февраля 2023Россия

Минобороны России отчиталось об уничтожении 19 украинских беспилотников за сутки

Минобороны России отчиталось об уничтожении 19 украинских беспилотников за прошедшие сутки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в субботу, 11 февраля, отчитался официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские дроны были сбиты около населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная (все расположены в ЛНР), Александровка (ДНР), а также Жовтневое, Федоровка, Обильное, Дорожнянка Запорожской области и Рыбальче Херсонской области.

Кроме того, отметил Конашенков, в течение прошедших суток сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также 11 февраля сообщалось, что накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по критически важным объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Отмечается, что ссе назначенные объекты были поражены, остановлена работа энергоемких производств ОПК. Кроме того, была заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов, уточнили в военном ведомстве.

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Игорь Дмитров
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