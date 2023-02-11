Минобороны России отчиталось об уничтожении 19 украинских беспилотников за сутки

Минобороны России отчиталось об уничтожении 19 украинских беспилотников за прошедшие сутки

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в субботу, 11 февраля, отчитался официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинские дроны были сбиты около населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная (все расположены в ЛНР), Александровка (ДНР), а также Жовтневое, Федоровка, Обильное, Дорожнянка Запорожской области и Рыбальче Херсонской области.

Кроме того, отметил Конашенков, в течение прошедших суток сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также 11 февраля сообщалось, что накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по критически важным объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Отмечается, что ссе назначенные объекты были поражены, остановлена работа энергоемких производств ОПК. Кроме того, была заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов, уточнили в военном ведомстве.