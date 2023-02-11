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14:01, 11 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о 20-тысячной группировке ВСУ в районе Запорожья

Рогов сообщил о 20-тысячной группировке ВСУ в занятой Киевом части Запорожской области

Фото: Roman Chop / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали 20-тысячную группировку на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, сообщает в субботу, 11 февраля, РИА Новости.

«Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение», — добавил он, отметив, что этих сил Киеву будет недостаточно для организации полномасштабного наступления.

Рогов подчеркнул, украинская армия наращивает численность военной техники и запасы боеприпасов.

Четыре новых региона — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября. Референдумы по вопросу возвращения этих земель под юрисдикцию Москвы прошли с 23 по 27 сентября. Часть территорий, в частности, административный центр Запорожской области город Запорожье, по-прежнему остаются под контролем Киева.

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Игорь Дмитров
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