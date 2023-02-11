Минэнерго Украины отчиталось о работе энергоблоков на АЭС

Минэнерго Украины сообщило, что работают все девять энергоблоков АЭС

Все энергоблоки атомных электростанций (АЭС), расположенных на Украине, работают и генерируют электроэнергию, сообщило Минэнерго страны, пишет ТАСС.

Ведомство отчиталось о работе объектов на подконтрольных Украине территориях. «В энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций», — сообщило министерство.

Ранее на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) появилась информация, что работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине была остановлена «из-за нестабильности в электросети в связи с обстрелом».

8 февраля стало известно, что эхо землетрясений в Турции дошло до Хмельницкой и Южноукраинской АЭС на Украине.