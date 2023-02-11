Работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине остановили

МАГАТЭ заявила об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине

Работа одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) на Украине была остановлена «из-за нестабильности в электросети в связи с обстрелом». Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом миссия МАГАТЭ на АЭС заявила, что все системы ядерной безопасности работают должным образом.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понадеялся на успех в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, агентство продолжает вести дипломатическую работы с российской и украинской стороной по этому вопросу.

