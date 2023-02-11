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00:45, 11 февраля 2023Бывший СССР

Работу одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине остановили

МАГАТЭ заявила об остановке работы одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС на Украине

Фото: Reuters

Работа одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) на Украине была остановлена «из-за нестабильности в электросети в связи с обстрелом». Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом миссия МАГАТЭ на АЭС заявила, что все системы ядерной безопасности работают должным образом.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси понадеялся на успех в создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, агентство продолжает вести дипломатическую работы с российской и украинской стороной по этому вопросу.

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Марина Совина
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