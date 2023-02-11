Россиянам назвали мешающие выспаться продукты и привычки

Сомнолог Черкасова предупредила, что большие дозы алкоголя и острая пища мешают заснуть

Некоторые безобидные привычки и употребление групп продуктов вечером могут негативно повлиять на качество сна и помешают выспаться. Об этом предупредила россиян врач-сомнолог София Черкасова в беседе с News.ru.

К мешающим заснуть и хорошо отдохнуть ночью продуктам специалистка отнесла содержащие кофеин продукты — чай, кофе, шоколад, какао и шоколадные десерты. Их употребление стоит прекратить за шесть часов до отхода ко сну, чтобы избежать перевозбуждения нервной системы.

Также для комфортного ночного отдыха Черкасова посоветовала исключить из вечернего рациона острую пищу, так как из-за нее повышается температура тела, что, в свою очередь препятствует засыпанию, и алкоголь в больших дозах. «Малые дозировки алкоголя, например один-два дринка, расслабляют и большинству людей не мешают спать. Но при большей дозе спиртного могут наблюдаться проблемы с поддержанием сна, ночные пробуждения и поверхностный сон», — объяснила врач.

Кроме того, как отметила сомнолог, не стоит переедать вечером. Это вредно не только для фигуры, но и для качества сна. Если организм занят перевариванием еды, это чревато проблемами с засыпанием и частыми пробуждениями ночью.

Ранее сомнолог, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова предупредила о вреде сна рядом со смартфоном. По ее словам, эта привычка негативно сказывается на психическом здоровье.

