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15:07, 11 февраля 2023Забота о себе

Россиянам назвали мешающие выспаться продукты и привычки

Сомнолог Черкасова предупредила, что большие дозы алкоголя и острая пища мешают заснуть

Фото: Kinga Cichewicz / Unsplash

Некоторые безобидные привычки и употребление групп продуктов вечером могут негативно повлиять на качество сна и помешают выспаться. Об этом предупредила россиян врач-сомнолог София Черкасова в беседе с News.ru.

К мешающим заснуть и хорошо отдохнуть ночью продуктам специалистка отнесла содержащие кофеин продукты — чай, кофе, шоколад, какао и шоколадные десерты. Их употребление стоит прекратить за шесть часов до отхода ко сну, чтобы избежать перевозбуждения нервной системы.

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Также для комфортного ночного отдыха Черкасова посоветовала исключить из вечернего рациона острую пищу, так как из-за нее повышается температура тела, что, в свою очередь препятствует засыпанию, и алкоголь в больших дозах. «Малые дозировки алкоголя, например один-два дринка, расслабляют и большинству людей не мешают спать. Но при большей дозе спиртного могут наблюдаться проблемы с поддержанием сна, ночные пробуждения и поверхностный сон», — объяснила врач.

Кроме того, как отметила сомнолог, не стоит переедать вечером. Это вредно не только для фигуры, но и для качества сна. Если организм занят перевариванием еды, это чревато проблемами с засыпанием и частыми пробуждениями ночью.

Ранее сомнолог, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова предупредила о вреде сна рядом со смартфоном. По ее словам, эта привычка негативно сказывается на психическом здоровье.

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Наталья Обрядина
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