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19:43, 11 февраля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности лечения бородавок «бабушкиными» методами

Дерматолог Лапина: лечение бородавок чесноком и чистотелом может закончиться ожогом

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Лечение бородавок чистотелом, чесноком и другими народными способами небезопасно и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом дерматолог, кандидат медицинских наук Светлана Лапина предупредила россиян в беседе с «Газетой.Ru».

Врач заявила, что бородавки — довольно распространенное заболевание вирусного характера. Оно чаще всего локализуется на ладонях и стопах, вызывая дискомфорт, однако лечение проблемы «бабушкиными» методами подходит не всем.

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Среди самых популярных средств народной медицины Лапина выделила нанесение на бородавку раздавленного в кашицу чеснока и сока чистотела или капель на его основе. По ее словам, оба средства обладают отшелушивающим и противовирусным свойствами, однако эффект от их применения может быть непредсказуемым. В частности, на местах их нанесения может возникнуть фотодерматит или аллергическая реакция. Для некоторых пациентов подобное лечение может закончиться химическим ожогом, предостерегла дерматолог.

Если пациент очень настаивает на применении именно таких методов, хочет приобрести личный опыт и пришел только посоветоваться, то моя задача хотя бы предупредить о возможных рисках. Гарантировать эффективность мы не можем

Светлана ЛапинаВрач-дерматолог, кандидат медицинских наук

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Наталья Обрядина
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