Мать почти 20 лет продержала свою дочь взаперти

G1: в Бразилии мать почти 20 лет продержала взаперти свою 39-летнюю дочь

В Бразилии пожилую женщину арестована по подозрению в том, что она почти 20 лет продержала взаперти свою 39-летнюю дочь. Об этом сообщает G1.

Инцидент произошел в городе Виана, в регионе Байшада-Мараньенсе. По словам начальника полиции Карлоса Альберто Браги Диниза Нето, жертву обнаружили в импровизированном карцере со связанными руками и ногами, страдающую от голода и жажды. У ее матери, которая также находилась в доме, были явные признаки алкогольного опьянения.

Медики и соцработники отправили пострадавшую на лечение. Полиция предполагает, что мать заперла дочь под предлогом перенесенного ею психологического расстройства, начавшегося из-за потери двоих детей в юности. В результате она якобы стала агрессивной.

Мать бразильянки и ее соучастник задержаны. Полиция продолжает расследование и розыск других соучастников преступления, поскольку, как выяснилось, о ситуации было известно всем местным жителям.

Ранее сообщалось, что пара пенсионеров в Германии почти восемь лет держала внучку взаперти и не выпускала ее из дома.