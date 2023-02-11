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21:46, 11 февраля 2023Мир

Британцы испугались предупреждения России из-за поставок истребителей на Украину

Читатели DM обеспокоились предупреждением России после просьбы Зеленского поставить оружие
Владимир Зеленский и Риши Сунак

Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото: Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Британские читатели Daily Mail испугались предупреждения России, которое последовало после просьбы президента Украины Владимира Зеленского к Лондону о поставках оружия и истребителей. Свое мнение они выразили в Twitter.

Пользователи прокомментировали статью газеты о том, что Москва пообещала ответ с «военно-политическими последствиями» в случае передачи самолетов Киеву. Соответствующее заявление сделало посольство России в Великобритании после встречи Зеленского с британским премьер-министром Риши Сунаком.

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«Чего мы ожидали? Наше правительство вооружает Украину против России без согласия народа», — написал @LouiseCant4. Некоторые пользователи обеспокоились последствиями для Великобритании после решения передать вооружения Киеву.

«Волнует ли Риши, что Лондон окажется на первой линии огня?» — задался вопросом @sandrashevey. «Единственной целью должен быть мир, а не эскалация», - подчеркнул @GoodPavmas.

«Если Великобритания обучает украинских солдат, поставляет военную технику, в том числе самые современные реактивные истребители, то технически мы находимся в состоянии войны с Россией. Как можно было не ожидать ответа?» — добавил комментатор с никнеймом @2826e2101262467.

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что передача вооружений Украине грозит военно-политическими последствиями всему миру. «Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира», — подчеркнули в дипмиссии.

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Марина Совина
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