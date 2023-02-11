Стало известно о намерении КНР расширить ядерный арсенал в три раза к 2035 году

Kyodo: власти Китая заявили о намерении утроить ядерный арсенал к 2035 году

Китайские власти заявили, что намерены значительно расширить ядерный арсенал и довести общее количество ядерных боеголовок до 900 единиц. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на анонимные источники.

Как стало известно, разработанный Народно-освободительной армией Китая (НОАК) план включает в себя наращивание ядерного потенциала в два этапа. Ожидается, что к 2027 году число боеголовок будет увеличено до 550 единиц. На втором этапе — доведено до 900. В общей сложности запасы Китая возрастут в три раза: с 350 до 900 штук. Данное решение уже одобрено председателем КНР Си Цзиньпином.

Сообщается, что на этот шаг китайские власти решились, чтобы укрепить сдерживающие силы Пекина против Вашингтона, отношения с которым обострились из-за ситуации вокруг Тайваня.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в одном из последних докладов отметил, что ядерные программы активно развивают все участники так называемого «ядерного клуба». Следствием этого станет значительное увеличение количества ядерного оружия в ближайшие 10 лет.

Ранее обозреватели китайской газеты Huanqiu призвали мировое сообщество пересмотреть отношение к США из-за очевидной причастности к диверсиям на «Северных потоках». По их мнению, в ходе дебатов в Вашингтоне обсуждали, «как не оставить улик» при организации взрывов.