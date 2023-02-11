В Китае призвали пересмотреть отношение к США после взрыва на «Северных потоках»

Huanqiu: теракты на «Северных потоках» вынуждают мир пересмотреть свое отношение к США

Обозреватели китайской газеты Huanqiu высказали мнение, что мировое сообщество должно пересмотреть роль США в политике из-за очевидной причастности к диверсиям на «Северных потоках».

«Честно говоря, всеобщие подозрения в отношении США не беспочвенны, от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине», — поделились эксперты, комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах.

По мнению китайских обозревателей, в ходе дебатов в Вашингтоне обсуждали, «как не оставить улик» при совершении диверсии.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что в случае, если расследование Херша о взрывах на «Северных потоках» подтвердится, то США следует объясниться перед мировым сообществом. «Мы обратили внимание на соответствующую публикацию», — сказала она.

До этого Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны, для установки бомб использовались подлодки.