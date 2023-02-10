Китай потребовал США ответить за взрывы после расследования о «Северных потоках»

МИД КНР потребовал США объясниться в случае правдивости расследования о «Северных потоках»

Если расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» правдиво, то США следует объясниться. С таким требованием выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, его цитирует РИА Новости.

«Мы обратили внимание на соответствующую публикацию», — сказала она, подчеркнув, что в случае правдивости выводов Херша «Вашингтон должен объясниться перед мировым сообществом» за взрывы, оказавшие негативное влияние на мировой энергорынок и окружающую среду.

Ранее Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы страны, для установки бомб использовались подлодки.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже сообщалось, что германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран.