Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:22, 11 февраля 2023Мир

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 22 тысяч

Глава Турции Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясений увеличилось до 21 848 человек

Фото: Abed Alrahman Alkahlout / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв в результате землетрясений возросло и достигло почти 22 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление турецкого лидера в провинции Шанлыурфа.

По словам Эрдогана, число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «ужасные условия», в которых находятся выжившие после землетрясения в Турции и Сирии люди, может привести к вторичной катастрофе. «Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части», — сказал представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. В стране объявили национальный траур до 12 февраля, а в пострадавших провинциях — чрезвычайное положение. Природный катаклизм также затронул соседнюю Сирию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
Австрийские военные приостановили спасательные работы в Турции
Мужчина заговорил с иностранным акцентом из-за редкой формы рака простаты
Дима Билан рассказал о подтолкнувших его к здоровому образу жизни событиях
Экс-морпех США обвинил Вашингтон в военных преступлениях в Донбассе
Работу «Солнцепеков» под Угледаром показали на видео
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 22 тысяч
Эксперты назвали меры поддержки бизнеса на форуме «Просто Капитал»
Родители заступились за учительницу после поножовщины среди школьниц в Химках
Россиянка проломила молотком голову сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.