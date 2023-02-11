Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 22 тысяч

Глава Турции Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясений увеличилось до 21 848 человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв в результате землетрясений возросло и достигло почти 22 тысяч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление турецкого лидера в провинции Шанлыурфа.

По словам Эрдогана, число погибших выросло до 21 848, число раненых 80 104.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что «ужасные условия», в которых находятся выжившие после землетрясения в Турции и Сирии люди, может привести к вторичной катастрофе. «Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части», — сказал представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. В стране объявили национальный траур до 12 февраля, а в пострадавших провинциях — чрезвычайное положение. Природный катаклизм также затронул соседнюю Сирию.