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01:43, 11 февраля 2023Культура

Умер испанский режиссер Карлос Саура

Испанский кинорежиссер Карлос Саура скончался в возрасте 91 года
Карлос Саура

Карлос Саура . Фото: Pool / Reuters

Испанский кинорежиссер Карлос Саура скончался в пятницу, 10 февраля, в возрасте 91 года. Об этом сообщается на странице испанской киноакадемии в Twitter.

«Саура, один из главных режиссеров в истории испанского кино, умер сегодня в своем доме в возрасте 91 года в окружении близких», — отметили в киноакадемии.

Карлос Саура является автором более 30 картин, некоторые из которых были удостоены призов на Каннском и Берлинском кинофестивалях. Одними из наиболее известных его работ являются киноленты «Кузина Анхелика» и «Выкорми ворона».

15 января в Грузии на 85-м году жизни умер актер, певец, режиссер и политик Вахтанг Кикабидзе. Кикабидзе был удостоен Государственной премии СССР за фильм «Мимино», получил премию за лучшую мужскую роль МКФ в Испании за игру в кинокартине «Не горюй» и другие награды.

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Марина Совина
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