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17:47, 11 февраля 2023Экономика

Экономист назвал перспективный вид вложений

Экономист Григорьев назвал вложения в золото перспективными

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Одним из самых перспективных видов вложений остаются инвестиции в золото, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему стоимость этого драгоценного металла будет расти, а также предупредил о возможных рисках.

«Интерес к золоту объясняется довольно просто. События начала прошлого года привели российский финансовый рынок к нестабильности. У большей части населения есть ощущения экономической неопределенности, и, конечно, когда есть свободные деньги, люди пытаются их вложить в то, что считают наиболее надежным. Рост стоимости золота в первый месяц после начала специальной военной операции был вообще феноменальным, стоимость золота поднялась до семи тысяч», — объяснил он.

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Вложения в золото перспективны, поскольку времена экономической нестабильности не закончатся в ближайшее время ни в России, ни на Западе, считает Владимир Григорьев.

«Неопределенность связана с тем, что некоторые товары исчезли, будущее некоторых производств под сомнением, насколько быстро и эффективно будет импортозамещение. Все это пока открытые вопросы и создается ощущение неопределенности», — отметил экономист.

Люди будут стремиться вкладывать деньги в то, что надежно. Золото относится к числу таких активов. Кстати, такое же ощущение есть у людей на Западе, потому что стоимость золота растет не только в России

Владимир Григорьевкандидат экономических наук

Однако при покупке золота важно учитывать, что у него нет гарантированной доходности, в отличие от банковских депозитов, предупредил Владимир Григорьев.

Глобально оно будет расти, но нужно быть готовым к периодическим провалам

Владимир Григорьевкандидат экономических наук

«Стоимость золота помимо общих факторов, которые связаны с экономической неопределенностью и толкают цену вверх, может меняться под воздействием других факторов. Например, представьте, что по какой-то причине Евросоюз и США снова разрешили поставлять доллары и евро в Россию. Часть граждан тут же кинется покупать их, соответственно, они будут продавать для этого золото, золото начнет снижаться. Это я к тому, что золото может расти и снижаться», — заключил финансовый эксперт.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту сообщила, что спрос на золото в России в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом.

Издание отмечает, что интерес к этому металлу в России был выше, чем в других странах. При этом в мировом масштабе на Россию пришлось только два процента. Лидерами по покупке стали Китай, Германия и Индия.

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Мария Сметанина
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