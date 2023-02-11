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18:56, 11 февраля 2023Силовые структуры

Россиянка попросила мужа «ограбить» магазин из-за недостачи

В Подмосковье сотрудница магазина попросила мужа сымитировать ограбление из-за недостачи

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В подмосковном Талдоме женщина попросила мужа «ограбить» магазин, где она работала, чтобы скрыть недостачу в размере 164 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Перед закрытием в один из салонов сотовой связи, где кассиром работала женщина, ворвался мужчина под видом грабителя и, угрожая ножом, забрал пустой конверт. Россиянка сообщила в полицию о похищении и заявила, в конверте находились 164 тысячи рублей.

Сотрудники правоохранительных органов допросили 30-летнюю работницу магазина и после изучения запись с камер видеонаблюдения выяснили, что женщина срежиссировала ограбление с помощью мужа, так как поняла, какая недостача у нее накопилась, а мужчина забрал пустой конверт.

Ранее в подмосковном Ногинске кассир СДЭК подстроил ограбление своего пункта выдачи и попал на видео. Предварительно, сотрудник доставки рассказал приятелям, что в кассе его пункта много денег, после чего они решили сымитировать нападение на пункт выдачи и забрать 100 тысяч рублей.

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Анастасия Шейкина
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