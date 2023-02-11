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03:56, 11 февраля 2023Мир

Пострадавшие от землетрясения в Турции не получили помощь из-за Украины

DR: пострадавшие от землетрясения в Турции остались без госпиталя от Дании из-за Украины
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Emilie Madi / Reuters

Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не смогли получить полевой госпиталь и теплые палатки от Дании, поскольку они уже были переданы Украине. Об этом сообщает датская государственная телерадиокомпания (DR).

Как заявил представитель датского Агентства по чрезвычайным ситуациям Брайана Тесте Кристенсен, Копенганен подарил свой передвижной госпиталь Украине, «и сейчас его нет», хотя он с теплыми палатками могли бы сыграть ключевую роль в Турции и Сирии в связи с продолжающимися спасательными работами и зимними холодами и морозами.

В результате Дания отправит пострадавшим от землетрясения странам более легкие палатки, в которых разместятся координирующие помощь гуманитарные работники.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213, еще 80 052 человека получили ранения.

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Марина Совина
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