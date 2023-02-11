Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 11 февраля 2023Мир

Премьер-министра Японии госпитализировали

The Japan News: премьер-министра Японии Кисиду госпитализировали для операции на носу
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида госпитализирован в субботу, 11 февраля, для проведения операции на носу из-за хронического синусита. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает The Japan News.

С прошлого года глава японского правительства испытывал постоянную заложенность носа. Он решил сделать операцию, чтобы, как он заявил, «в наилучшей форме исполнять свои обязанности».

Операция будет проведена при помощи эндоскопа и общем наркозе. На время действия наркоза обязанности премьер-министра будет исполнять генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

При благополучном исходе операции премьер сможет провести ночь в своей резиденции, а в воскресенье снова приехать в больницу на обследование. В этом случае он сможет уже с понедельника в полной мере исполнять свои обязанности.

8 июля 2022 года экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера. Бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Земфиру внесли в реестр иноагентов
«Роскосмос» раскрыл предназначение безэкипажного «Союза МС-23»
В Москве и Подмосковье объявлили желтый уровень погодной опасности
Аргентина начала отзывать полученные через рождение детей ВНЖ россиян
В России откроют сотни фитнес-клубов
Премьер-министра Японии госпитализировали
Татарка FM поделилась воспоминаниями о своей первой квартире в Москве
Президент Бразилии призвал создать условия для прекращения спецоперации
Россиянам рассказали о выгодном увольнении в госпраздники
Дочь актера Филиппенко назвала причину отъезда отца из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.