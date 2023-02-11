Премьер-министра Японии госпитализировали

The Japan News: премьер-министра Японии Кисиду госпитализировали для операции на носу

Премьер-министр Японии Фумио Кисида госпитализирован в субботу, 11 февраля, для проведения операции на носу из-за хронического синусита. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает The Japan News.

С прошлого года глава японского правительства испытывал постоянную заложенность носа. Он решил сделать операцию, чтобы, как он заявил, «в наилучшей форме исполнять свои обязанности».

Операция будет проведена при помощи эндоскопа и общем наркозе. На время действия наркоза обязанности премьер-министра будет исполнять генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

При благополучном исходе операции премьер сможет провести ночь в своей резиденции, а в воскресенье снова приехать в больницу на обследование. В этом случае он сможет уже с понедельника в полной мере исполнять свои обязанности.

8 июля 2022 года экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера. Бывший военнослужащий ВМС Сил самообороны Японии Тэцуе Ямагами подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Позднее он объяснил, что Абэ якобы связан с некой группой лиц, из-за которой у его семьи возникли серьезные финансовые проблемы. В январе прокуратура предъявила ему официальное обвинение в убийстве.