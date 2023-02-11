На разбиравших завалы спасателей в Турции рухнули обломки здания

Обрушившаяся на спасателей в Турции лавина обломков попала на видео

Обломки здания рухнули на турецких спасателей, разбиравших завалы после землетрясений. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Инцидент произошел в турецкой провинции Хатай. На кадрах видно, как спасателей падает груда обломков. По предварительным данным, под завалами оказался один человек, его спасли. Уточняется, что состояние поисково-спасательной команды хорошее.

Ранее сообщалось, что турецкие спасатели спустя 122 часа после землетрясения вытащили из-под завалов одного из обрушившихся домов двухлетнего ребенка. После оказания первой медицинской помощи ребенка доставили в больницу.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в стране объявлен общенациональный траур.