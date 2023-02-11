Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:01, 11 февраля 2023Забота о себе

Названы опасные последствия оставленной без лечения распространенной травмы

Травматолог Барбашинов: без лечения травма мениска приводит к деформации коленного сустава

Фото: Barcroft Media / Globallookpress.com

Травма мениска без лечения приводит к опасным последствиям для здоровья, в частности, она может спровоцировать деформацию коленного сустава. Эту и другие основные опасности игнорирования распространенной травмы травматолог-ортопед Владимир Барбашинов назвал изданию «Вечерняя Москва».

По его словам, характерными симптомами травмы мениска являются боли, блокада и щелчки в коленях. И если долго игнорировать эту проблему, постоянное трение поврежденного лоскута об поверхность суставного хряща может привести к хроническому воспалению в суставе и скоплению в нем жидкости.

Материалы по теме:
«Папа, помоги!» Чтобы спасти своего шестилетнего малыша, многодетному отцу нужна ваша помощь
«Папа, помоги!»Чтобы спасти своего шестилетнего малыша, многодетному отцу нужна ваша помощь
26 июля 2022
«Это заоблачный уровень» Как женское фигурное катание превратилось в сложный и рискованный спорт?
«Это заоблачный уровень»Как женское фигурное катание превратилось в сложный и рискованный спорт?
5 мая 2022

Также из-за отсутствия лечения мениска хрящи в коленных суставах со временем начнут сильно деформироваться, из-за чего заметно ухудшится качество жизни человека. В результате ему может потребоваться эндопротезирование.

Травму мениска невозможно вылечить уколами или таблетками. Поэтому чаще всего при отсутствии противопоказаний врач назначает хирургическое лечение, которого многие пациенты почему-то боятся и всячески избегают, не подозревая об осложнениях, к которым может привести подобное отношение к своему здоровью

Владимир БарбашиновТравматолог-ортопед

После операции возвращение к привычной физической активности чаще всего возможно через четыре недели, заключил травматолог.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская предупредила об опасном последствии частого ношения высоких каблуков. По ее словам, обувь на высоких каблуках вызывает развитие плоскостопия и, как следствие, ведет к появлению пяточной шпоры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Премьер Грузии обвинил Киев в желании втянуть страну в военные действия
Российский маркетплейс Wildberries решил брать плату за пакеты
Американского рэпера ударило током во время выступления
Четырехлетняя девочка сломала позвоночник в частном детском саду в Москве
Бузова раскрыла секреты своего загара
Названы опасные последствия оставленной без лечения распространенной травмы
Умер последний коммунистический лидер правительства ГДР Ханс Модров
Украина получила переданные Литвой 36 зенитных систем шведского производства
Мамаев оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы
Экономист назвал перспективный вид вложений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.