Названы опасные последствия оставленной без лечения распространенной травмы

Травматолог Барбашинов: без лечения травма мениска приводит к деформации коленного сустава

Травма мениска без лечения приводит к опасным последствиям для здоровья, в частности, она может спровоцировать деформацию коленного сустава. Эту и другие основные опасности игнорирования распространенной травмы травматолог-ортопед Владимир Барбашинов назвал изданию «Вечерняя Москва».

По его словам, характерными симптомами травмы мениска являются боли, блокада и щелчки в коленях. И если долго игнорировать эту проблему, постоянное трение поврежденного лоскута об поверхность суставного хряща может привести к хроническому воспалению в суставе и скоплению в нем жидкости.

Также из-за отсутствия лечения мениска хрящи в коленных суставах со временем начнут сильно деформироваться, из-за чего заметно ухудшится качество жизни человека. В результате ему может потребоваться эндопротезирование.

Травму мениска невозможно вылечить уколами или таблетками. Поэтому чаще всего при отсутствии противопоказаний врач назначает хирургическое лечение, которого многие пациенты почему-то боятся и всячески избегают, не подозревая об осложнениях, к которым может привести подобное отношение к своему здоровью Владимир Барбашинов Травматолог-ортопед

После операции возвращение к привычной физической активности чаще всего возможно через четыре недели, заключил травматолог.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская предупредила об опасном последствии частого ношения высоких каблуков. По ее словам, обувь на высоких каблуках вызывает развитие плоскостопия и, как следствие, ведет к появлению пяточной шпоры.