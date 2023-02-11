Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:41, 11 февраля 2023Экономика

В ОАЭ предрекли резкое подорожание нефти

Экономист LanceBank аль-Джавабара предрек подорожание нефти после сокращения добычи России

Фото: Unsplash

Эксперт из ОАЭ по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара спрогнозировал, какими будут цены на нефть после решения России сократить добычу. Его слова приводит РИА Новости.

Экономист предрек резкое подорожание нефти и подчеркнул, что это произойдет в ближайшее время. По его словам, изменения в количестве добычи ведущими нефтепроизводителями отражается на стоимости ресурса и состоянии энергетического рынка.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

«Мы уже увидели резкое повышение цен на нефть — до 85 долларов за баррель, несмотря на то, что до этого в течение двух дней наблюдалось их падение», — отметил он.

Специалист добавил, что с ноября 2022 года происходит спад нефтедобычи в размере 2 миллионов баррелей. По его словам, в мире уже наблюдается повышенный спрос на энергоресурсы. Аль-Джавабара спрогнозировал, что эта тенденция сохранится, поскольку Китай проявляет интерес к нефти на фоне отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

10 февраля вице-премьер России Александр Новак объявил о решении сократить добычу нефти с марта на 500 тысяч баррелей в сутки, что также может повлиять на рост нефтяных котировок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В «Роскосмосе» раскрыли подробности разгерметизации «Прогресса МС-21»
Нового главу МВД Украины ввели в состав СНБО страны
В России оценили развитие экономики страны в 2023 году
Нурмагомедов обратился к Махачеву перед защитой им чемпионского титула UFC
Москвичи вспомнили историю появления памятника собаке в метро
В США назвали вторую после России цель Вашингтона в конфликте на Украине
Британцы испугались предупреждения России из-за поставок истребителей на Украину
В ОАЭ предрекли резкое подорожание нефти
В бывшем детском саду в Мариуполе нашли более 170 украинских мин
Минэнерго Украины отчиталось о работе энергоблоков на АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.