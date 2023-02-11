В ОАЭ предрекли резкое подорожание нефти

Экономист LanceBank аль-Джавабара предрек подорожание нефти после сокращения добычи России

Эксперт из ОАЭ по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара спрогнозировал, какими будут цены на нефть после решения России сократить добычу. Его слова приводит РИА Новости.

Экономист предрек резкое подорожание нефти и подчеркнул, что это произойдет в ближайшее время. По его словам, изменения в количестве добычи ведущими нефтепроизводителями отражается на стоимости ресурса и состоянии энергетического рынка.

«Мы уже увидели резкое повышение цен на нефть — до 85 долларов за баррель, несмотря на то, что до этого в течение двух дней наблюдалось их падение», — отметил он.

Специалист добавил, что с ноября 2022 года происходит спад нефтедобычи в размере 2 миллионов баррелей. По его словам, в мире уже наблюдается повышенный спрос на энергоресурсы. Аль-Джавабара спрогнозировал, что эта тенденция сохранится, поскольку Китай проявляет интерес к нефти на фоне отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

10 февраля вице-премьер России Александр Новак объявил о решении сократить добычу нефти с марта на 500 тысяч баррелей в сутки, что также может повлиять на рост нефтяных котировок.