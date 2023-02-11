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13:50, 11 февраля 2023Силовые структуры

В больнице Петербурга пациенты устроили поножовщину

В Петербурге в больнице имени Боткина пациенты устроили поножовщину

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге пациенты устроили поножовщину. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, конфликт между двумя пациентами произошел 10 февраля. Тогда один из мужчин несколько раз ударил другого ножом в голову, шею и руки.

Пострадавшему 44 лет после конфликта потребовалась помощь медиков, его состояние оценили как средней степени тяжести. Следователи начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Центральной районной больнице Дагестана медик устроил поножовщину. Хирург ударил несколько раз ножом заместителя главного врача в его же рабочем кабинете.

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Анастасия Шейкина
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