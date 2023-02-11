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13:24, 11 февраля 2023Мир

Гигантский разлом шириной свыше 200 метров появился после землетрясения в Турции

Гигантский разлом шириной свыше 200 метров появился после землетрясения в турецком Хатае

После землетрясения в Турции в провинции Хатай появился гигантский разлом глубиной 30 метров и шириной около 200 метров, который разделил надвое оливковое поле в местной деревне. Снятое с беспилотника видео опубликовало в субботу, 11 февраля, агентство IHA Haber.

По словам местных жителей, они услышали громкий взрыв во время землетрясения, что, как отмечается, могло быть звуком движения земной коры. При этом, очевидцы рассказали, что видели «зеленый свет» и «зеленый дым» в одном из мест, где прошел разлом.

Разлом пересек оливковое поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан, которое, накануне землетрясения поле было абсолютно ровным.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, число жертв землетрясений достигло 20665, ранены более 80 тысяч человек.

Гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил первые два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. Он уточнил, что продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, второе же землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд.

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Игорь Дмитров
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