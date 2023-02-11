Стало известно об изменившемся эмоциональном состоянии Костомарова

Prozvezd: эмоциональное состояние Романа Костомарова и его жены Оксаны Домниной ухудшилось

Эмоциональное состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова и его жены Оксаны Домниной изменилось в худшую сторону. Об этом стало известно Prozvezd.info.

По словам источника, на состоянии супругов сказывается остающийся открытым вопрос о необходимости проведения второй операции по ампутации кистей. «Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, все с позиции "нам все должны". Но медперсонал относится к этому с пониманием», — подчеркнул он.

9 февраля «Пятый канал» сообщил, что Костомарову могут провести ампутацию рук из-за прогрессирующего некроза. Отмечалось, что врачи стараются спасти живые ткани на конечностях спортсмена, чтобы предотвратить еще одну операцию.

7 февраля фигуристу провели операцию по ампутации левой стопы. Позднее сообщалось, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

