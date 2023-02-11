На Украине анонсировали создание центра гуманитарного разминирования

Премьер Украины Шмыгаль анонсировал создание центра гуманитарного разминирования

На Украине создадут центр гуманитарного разминирования. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Политик анонсировал, что он «будет выполнять функции аналитического центра и будет обобщать информацию о нуждах разминирования из министерств, областных военных администрации, стран-партнеров и международных организаций».

По мнению главы украинского правительства, центр наладит координацию между всеми участниками процесса противоминной деятельности, а также поспособствует привлечению максимального объема ресурсов для разминирования.

Ранее Шмыгаль заявил, что украинское правительство решило продать конфискованные российские активы на аукционах. По его словам, Киев заморозил сотни объектов, которые принадлежали российскому правительству или бизнесменам.