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17:28, 11 февраля 2023Бывший СССР

Работу «Солнцепеков» под Угледаром показали на видео

Работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» под Угледаром показали на видео

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» применяются для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в пригородах Угледара. Видео их работы показал Telegram-канал «Воин DV».

На кадрах видны удары «Солцепеков» по украинским позициям, расположенным среди деревьев. На видео хорошо различимы вспышки взрывов, разлетающиеся обломки, а также клубы дыма и пыли, поднимающиеся вверх.

В январе кадры нанесения ударов «Солнцепеками» по позициям ВСУ опубликовало Минобороны России. В ведомстве уточнили, что 300-миллиметровые термобарические снаряды этих тяжелых огнеметных систем выжигают укрытия, наблюдательные пункты и схроны противника. В ведомстве также сообщали, что ВСУ охотятся за этим вооружением из-за его эффективности и мощности. Там подчеркивали, что украинские военные боятся термобарических реактивных снарядов «Солнцепеков».

«Солнцепек» содержит 24 термобарических снаряда, которые могут накрыть площадь до 40 квадратных метров. После удара из этих машин образуется огненный шар температурой около трех тысяч градусов Цельсия, так что от них нельзя укрыться в блиндаже.

Игорь Дмитров
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