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11:19, 11 февраля 2023Россия

Марат Хуснуллин провел совещания с главами Запорожской и Херсонской областей

Марат Хуснуллин провел рабочую поездку в новые регионы России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин посетил новые регионы России. Он назвал строительство драйвером развития.

«Провел рабочую поездку в новые регионы страны. Сначала проверил ход строительства объектов в Бердянске, Геническе и в районе Арабатской стрелки. Работы здесь идут в плановом режиме. На объектах правительственного квартала Арабатской стрелки основные работы идут к завершению. А дальше квартал простимулирует развитие инфраструктуры вокруг. Строительство — это драйвер развития регионов, причем не только дороги, мосты и жилье, но и промышленные предприятия», — отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что приоритетным направлением станет и социально-экономическое развитие новых регионов.

«В этом году у нас в приоритете и социально-экономическое развитие новых регионов. Такую задачу ставил президент. Провел совещания с главами Запорожской и Херсонской областей, где обсудили программы социально-экономического развития. Подготовка документов началась, важно доработать их и утвердить к 1 апреля. Будем на постоянной основе эту работу координировать. Это в первую очередь важно для обеспечения роста качества жизни людей в этих регионах», — подчеркнул Хуснуллин.

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Константин Ляпунов
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