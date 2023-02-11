Главнокомандующий ВСУ обсудил с США ситуацию вокруг Артемовска

Главком ВСУ Залужный заявил, что обсудил с генералом США Милли ситуацию вокруг Артемовска

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что обсудил ситуацию вокруг Артемовска с председателем комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе обсуждения с американским коллегой Залужный поблагодарил США за поставку систем противовоздушной обороны (ПВО), а также признал, что ситуация вокруг Артемовска и на всем донецком направлении, включая Угледар и Марьинку, складывается чрезвычайно напряженная.

Помимо этого, главнокомандующий ВСУ обратил внимание Милли на необходимость новой доставки вооружений и боеприпасов к местам проведения боевых действий. По его словам, дополнительные поставки необходимы для того, чтобы удержать под контролем Бахмут (украинское название Артемовска) и стабилизировать линию фронта вокруг этого города.

«Залог успеха на поле боя — эффективное огневое поражение, которое требует соответствующего количества вооружений и боеприпасов», — указал Залужный.

Ранее в США раскрыли тайные слова Залужного о потерях в рядах украинских войск. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ во время визита в Соединенные Штаты рассказал американским военным о потере 257 тысяч человек.

