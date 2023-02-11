У берегов Индонезии произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов индонезийской провинции Северный Сулавеси. Об этом сообщило издание Tribunnews со ссылкой на данные национального агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии ANTARA.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки 11 февраля в 15:55 по местному времени (11:55 по московскому) в районе Северного Сулавеси и близлежащих территорий. Эпицентр землетрясения располагался в 11 километрах под морским дном и в 37 километрах от индонезийского побережья.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Геофизическое агентство также не выпустило каких-либо оценок вероятности цунами.

Ранее сообщалось, что сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 на границе республики с Россией. По данным ведомства, подземный толчок с очагом на глубине 10 километров зафиксировали 10 февраля, в 15:35 по московскому времени. Он находился более чем в 900 километрах к северо-востоку от Астаны на российско-казахстанской границе.

За несколько дней до этого, 6 февраля, произошло два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7. Они стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. В связи с этим ООН призвала отменить часть санкций против Сирии, чтобы направить туда гуманитарную помощь.

