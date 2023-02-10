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16:43, 10 февраля 2023Бывший СССР

На границе Казахстана и России произошло землетрясение

МЧС Казахстана зафиксировало землетрясение магнитудой 4,4 на границе с Россией

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 на границе республики с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

По данным ведомства, подземный толчок с очагом на глубине 10 километров зафиксировали в 15:35 по московскому времени. Он находился более чем в 900 километрах к северо-востоку от Астаны на российско-казахстанской границе.

Накануне заслуженный спасатель России Александр Гофштейн в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, какие конструкции наименее устойчивы во время землетрясения, а также назвал способы спастись в случае разрушения здания.

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Алевтина Запольская
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