На границе Казахстана и России произошло землетрясение

МЧС Казахстана зафиксировало землетрясение магнитудой 4,4 на границе с Россией

Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала землетрясение магнитудой 4,4 на границе республики с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

По данным ведомства, подземный толчок с очагом на глубине 10 километров зафиксировали в 15:35 по московскому времени. Он находился более чем в 900 километрах к северо-востоку от Астаны на российско-казахстанской границе.

Накануне заслуженный спасатель России Александр Гофштейн в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, какие конструкции наименее устойчивы во время землетрясения, а также назвал способы спастись в случае разрушения здания.